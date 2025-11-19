GENERATIONS片寄涼太（31）が19日、ヴィラフォンティーヌプレミア羽田空港のスパ施設「ELLE SPA」開業プレスイベントに出席した。第3ターミナル直結の複合施設内のホテル「ヴィラフォンティーヌプレミア羽田空港」内に開業したラグジュアリースパ。プライベートルームには温泉やサウナがあり、スパを受けられるなどぜいたくな空間となっている。片寄は「メンバーにもおすすめしたい。（白濱）亜嵐くんはサウナ好きなので、よだれ垂