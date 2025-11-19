HEAVEN Japanの人気ブラシリーズ「ずっともっとブラ」に、新色パールグレーが登場♡年齢やホルモンバランスで変化する女性の体に寄り添い、締め付けずに美しいシルエットを実現します。脇高設計や柔らかボーン、3Dワイヤー採用で快適さも抜群。C65～K90までの50サイズ展開で小胸さんからグラマーさんまでぴったりフィット。価格は7,480円（税込）です♪ 快適さと美シルエットを両