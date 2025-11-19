日本銀行金沢支店は、北陸3県の景気について「緩やかに回復している」と、前月の判断を据え置きました。日銀金沢支店は、11月の金融経済月報を発表し、北陸3県の景気について「一部弱めの動きもみられるが、緩やかに回復している」として、全体の判断を12か月連続で据え置きました。項目別でみると、「個人消費」については、物価上昇の影響などがみられるものの、持ち直しているとして、判断を据え置きました。「住宅投資」につい