18日夜、三重県伊賀市で住宅2棟が全焼する火事があり、焼け跡から住人の男性とみられる遺体が見つかりました。警察によりますと、18日午後6時半ごろ、伊賀市治田の住宅から火が出て、およそ3時間半後に消し止められました。この火事で木造2階建ての母屋と隣接する平屋の離れが全焼し、焼け跡から性別のわからない1人の遺体が見つかりました。火事のあと、この家に1人で暮らしていた60歳の男性と連絡が取れなくなっていて、