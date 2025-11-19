従来型と並行して新型を開発新型『三菱デリカミニ』の試乗会で、商品企画 担当マネージャーである三菱自動車工業（以下、三菱）商品戦略本部 CPSチームの塩谷明大氏と、主に足まわりなどを担当した性能計画実験部の阿部公彦氏に話を伺った。【画像】やはり乗るなら4WD？先代ヒットの後押しで登場した新型三菱デリカミニ全98枚ご存知のとおり、従来型（初代）のデリカミニはまっさらのブランニューモデルではなかった。2023年4月