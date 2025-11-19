従来型を踏襲しているが、けっこう違う新型『三菱デリカミニ』の販売は、なかなか出足好調のようだ。発売は10月29日だったが、それまでの受注台数は1万台をオーバーしている。そんなデリカミニにようやく試乗することができた。【画像】実はフルモデルチェンジ！出足好調の新型三菱デリカミニ全98枚スタイリングは基本的に従来型をキャリーオーバーしているが、実はよく見るとけっこう違う。イメージキャラクター『デリ丸。』を