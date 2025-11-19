従来のau回線ではau、UQ mobile、povo1.0に限定されていたサービスを、より多くのユーザーが使えるようになります。詳細は以下から。KDDIの公式ページによると、同社は12月16日からRCSの提供対象に「povo2.0」とJ:COMモバイルなどのau回線を使ったMVNOを加えるそうです。RCSはいわばSMSの進化版で、電話番号さえあればメッセージのみならず動画などの大容量ファイルが無料で送れるというもの。AirDropなどと違いAndroid-iOS間でも