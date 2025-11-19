来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）に出場する早稲田大の競走部に１３日、ＪＡいるま野（埼玉県川越市）が埼玉県産米１００キロを贈った。贈呈されたのはブランド米「彩のきずな」。同ＪＡの関係者が所沢市の早大所沢キャンパスを訪れ、２０袋（各５キロ入り）を贈った。受け取った３年生の工藤慎作選手（２１）は「長距離選手にとって