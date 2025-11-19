高市早苗首相は19日、自身のX（旧ツイッター）で、大分市の大規模火災を受け「安否不明の方の無事を強く願うとともに、避難されている住民の皆さんにお見舞いを申し上げる。地元自治体と連携して最大限の支援を行う」と投稿した。