アメリカの議会下院は、性的虐待の罪に問われた富豪のエプスタイン元被告に関連する資料の公開を義務づける法案を可決しました。トランプ大統領の署名を経て、近く成立する見通しです。議会下院は18日、性的虐待をめぐるエプスタイン元被告に関する資料の公開を義務づける法案を賛成427票、反対1票で可決しました。今月、トランプ氏と元被告の関係性を示すとされる新たなメールが公開され、資料の公開を求める声が広がっていて、与