海外での臓器移植を無許可であっせんした罪に問われているNPO法人「難病患者支援の会」の代表理事・菊池仁達被告（65）の裁判で、最高裁は被告の上告を退ける決定をしました。決定は17日付で、菊池被告に懲役8か月を命じた1審と2審の判決が確定することになります。菊池被告は2021年以降、患者2人に対し、許可なくベラルーシでの腎臓や肝臓の移植手術をあっせんし、移植費用などとしてあわせて5150万円を受け取った罪に問われてい