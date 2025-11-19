アメリカ議会下院は18日、少女買春の罪などで起訴されたエプスタイン氏の事件をめぐる関連文書の公開を義務づける法案を可決しました。トランプ大統領は、少女買春などの罪で起訴された富豪のエプスタイン氏と過去に交流があったと認める一方、事件への関与は否定しています。議会下院では18日、関連文書の公開を義務づける法案が審議され、民主党だけでなく、与党・共和党のほぼ全ての議員が賛成にまわり可決されました。上院も審