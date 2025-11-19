ももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が19日、都内で、「たまごっち30周年発表会」に出席した。「たまごっち」は1996年に登場し、キャラクターと遊んだり、ご飯をあげたりすることで育てていくゲームで、“平成女児”を代表する存在となっている。トークステージでは、たまごっちの30周年史とともに自身の過去も振り返った。幼少期を振り返り、「しっかりしていると言われていて、成績表に『責任感がある』とか書いてあった」と