県は19日、県内に発表中の「クマ出没特別警報」を来年1月まで延長すると発表しました。 県内では今年度クマの出没件数が3000件を超え過去最多となっていることや、人身被害も深刻な事態になっていることから、県は当初、11月30日までとしていた特別警報を、2か月延長することにしました。また人の生活圏に出没するクマ、いわゆる「アーバンベア」を集中的に捕獲するため、11月20日から来年1月31日まで、市町村がクマの捕