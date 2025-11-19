三重県鈴鹿市選出の平畑武県議会議員がすい臓がんのため亡くなりました。71歳でした。平畑氏は鈴鹿市の市議会議員を経て、2019年の県議会議員選挙で初当選し、現在、2期目をつとめていました。これまでに教育警察常任委員会の委員長や四日市港管理組合議会の議長などをつとめました。県議会事務局によりますと、平畑氏は11月14日に自宅で亡くなったということです。県議会の鈴鹿市選挙区は定数が4人のため、平畑氏の死去に伴う補欠