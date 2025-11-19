ABCテレビ公式YouTube「虎バンチャンネル」で掛布雅之氏が発表阪神ファンにおなじみのABCテレビ公式YouTube「虎バンチャンネル」は18日、「DID 大同工業 presents 阪神タイガース DIDアワード」の年間大賞を発表した。6つのプレーがノミネートしていたが、球団OBの掛布雅之氏とファンが選んだベストプレーは、10月2日のヤクルト戦で佐藤輝明内野手が達成した「40号＆100打点」。佐藤輝は3年連続での年間大賞受賞となった。本塁