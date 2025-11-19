◆サッカー・キリンチャレンジカップ2025日本3―0ボリビア（18日、国立競技場）日本代表は年内最後の実戦を快勝締め。今年初めて日の丸を背負ったDF安藤智哉（アビスパ福岡）にとっては、大きな自信と課題を得た実りある1年となった。「正直ここまでフル代表に来るとは思っていなかった。本当に自分次第で変われるんだ、自分次第でつかめるとこの1年通して感じましたし、本当まだまだ上に行きたいっていう思いがより強くなっ