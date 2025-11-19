西武は19日、ポスティングシステムを利用して米大リーグ移籍を目指す今井達也投手（27）について、日本野球機構（NPB）を通して同システムの申請を行い、米大リーグ機構から同リーグ全30球団に契約可能選手として通知されたと発表した。交渉期間は米東部時間19日午前8時（日本時間同日午後10時）から来年1月2日午後5時（同3日午前7時）まで。譲渡金を支払う意思を持つ球団と交渉が可能となり、争奪戦のスタートとなった。今