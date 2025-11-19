ガーナ代表を率いるオットー・アッド監督の分析が、大きな注目を集めている。北中米ワールドカップのアフリカ予選を突破し、大舞台に向けて準備を進めるガーナは、今月14日に日本（０−２）、18日（０−１）に韓国と対戦。多くの主力を欠く厳しいチーム事情もあり、アジア勢との国際親善試合２連戦は連敗で終わった。韓国戦後の監督会見――。報道陣から韓国と日本の差を問う質問が飛ぶと、50歳の指揮官は「両チームを直接比