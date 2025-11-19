［U-17W杯］日本 １（5PK4）１ 北朝鮮／11月18日／Aspire Zone-Pitch４勝利への執着心は凄まじい。一気に矢印を向けてゴールに突き進んでくる迫力は圧倒的。球際のインテンシティは、今までに戦ったどのチームよりも強かった。身体のぶつけ合いでは分が悪く、アフター気味にタックルが入ってくるケースも少なくない。それでも、選手たちは逞しく戦い抜いた。現地11月18日に行なわれたU-17ワールドカップのラウンド16。同じアジ