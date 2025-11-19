軽乗用車と衝突し、バイクに乗っていた中学生２人が死亡しました。１１月１９日午前０時過ぎ、大阪府守口市の交差点で、右折しようとしていた軽乗用車と直進してきたバイクが衝突しました。バイクには兵庫県内に住む１４歳の男子中学生２人が乗っていて、病院で死亡が確認されました。警察は車を運転していた東大阪市の会社員・池田翼容疑者（２６）を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕。池田容疑者は容疑を認めているという