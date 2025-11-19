携帯電話会社のシステムに不正ログインし通信回線を契約したとして、愛知県警は19日までに、不正アクセス禁止法違反などの疑いで愛媛県の男子高校生（18）を逮捕した。回線が別の高校生を通じて犯罪組織に転売されたとみている。