Amazonが展開するロボタクシー事業「Zoox」が、サンフランシスコでテストプログラム「Zoox Explorer」を開始することを発表しました。一般の人も、Zooxアプリから待機リストに登録することで、無料で乗車可能です。The Zoox Explorers program is now live in San Francisco. | Zooxhttps://zoox.com/journal/zoox-robotaxi-in-san-franciscoAmazon-owned Zoox launches robotaxi in parts of San Francisco with free rides - CBS