社会課題を解決する 永遠のベンチャーとして 『ベンチャーとして社会のイノベーションの起点になりたい』─。藤原弘治氏は今年4月の東京センチュリー社長就任以来、同社グループの社員、関係者にこう呼びかけ、自分たちの使命と経営の方向性を指し示す。 「はい、就任直後に、地球規模の社会課題を解決する永遠のベンチャー企業でありたいという話をしました。さまざまな社会問題が日