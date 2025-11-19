東京五輪柔道金メダリストで、来年1月4日の新日本プロレス東京ドーム大会でプロレスデビューするウルフ・アロン（29、新日本）が、18日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。司会の明石家さんま（70）に感謝した。さんまが「プロレスラー、頑張ってるな。夢、かなったよね。柔道家の時にプロレスラーになりたいって、あの時、言ったもんな」とウルフに話しかけると、ウルフは「さんまさんに聞いていた