福岡県八女市の山中で18日、小型機が墜落し、3人の遺体が見つかった事故で、国は19日午後、調査官を派遣し、事故原因の調査を始める予定です。■中村安里アナウンサー「八女市星野村です。いま警察と消防が星野支所を出発しました。これから事故現場へと向かいます。」19日午前、八女市星野支所に集まった警察と消防およそ60人が墜落現場へ向かいました。 この事故は18日、八女市星野村の山中に小型機が墜落したもので、