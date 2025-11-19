アジア株やや買い戻し韓国株プラス転換、日中関係悪化で中国からの渡航者増加期待 東京時間11:07現在 香港ハンセン指数 25952.86（+22.83+0.09%） 中国上海総合指数 3943.14（+3.32+0.08%） 台湾加権指数 26811.57（+55.45+0.21%） 韓国総合株価指数 3963.19（+9.57+0.24%） 豪ＡＳＸ２００指数 8472.20（+3.06+0.04%） アジア株はまちまち、エヌビディア決算や米9月雇用統計を控