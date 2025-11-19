親切なタクシー運転手さんも多いですが、中には失礼すぎる運転手さんもいるようで？今回は、男尊女卑なタクシー運転手を撃退した女性のエピソードをご紹介します。女が一人でタクシーに乗るなんて「仕事が残業になり、遅い時間だったのでタクシーに乗って帰宅しました。だけど、そのタクシーの運転手がかなりの男尊女卑というか、嫌なことばかり言ってきたんです。『こんな時間に出歩くなんて、どうせ男と遊んできたんでしょ？』