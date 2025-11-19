ボーイズグループATEEZ（エイティーズ）初のVRコンサート「ATEEZ VR CONCERT：LIGHT THE WAY」が、12月5日から単独公開される。19日に前売りがスタートする。韓国メディアのスポーツ京郷は19日「全世界のファンを魅了させたATEEZのパフォーマンスとストーリーが交差する新しい形のVRコンサートで、平和な時間を過ごしていたATEEZに到着した疑問のメッセージで始まる」と紹介し、「消えたファンダムATINYを探しに出た8人のメンバー