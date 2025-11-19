Ｆｕｓｉｃは４日続落している。１８日の取引終了後、創業者ら及び各自の資産管理会社が同社株式をＳＢＩ証券の立会外トレードを利用して一部売却すると発表しており、短期的な需給悪化を警戒した売りが出ている。流動性の向上及びより幅広い投資家層への株式分布の促進を通じ、企業価値を高める狙いだという。 出所：MINKABU PRESS