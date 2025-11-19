北中米W杯欧州予選の全日程が18日に終了した。各国1位となった12チームはW杯ストレートインが決定した。イングランド代表が欧州から一番乗りで本大会行きを決めると、フランス代表やクロアチア代表、ポルトガル代表、ドイツ代表、オランダ代表など常連国が次々と出場を決定。最終日にはスペイン代表やベルギー代表などがW杯出場を決めている。一方で、2位になったチームと3位チームの中でUEFAネーションズリーグのランキング