「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午前１１時現在で、夢みつけ隊が「買い予想数上昇」で２位となっている。 この日の東京株式市場で夢みつけ隊はしっかり。同社は１４日、上期（４～９月）連結決算を発表した。売上高は１億７９００万円（前年同期比４６．４％増）、純利益は８３００万円（同２．１倍）だった。主軸の通販小売事業は振るわなかったものの、不動産事業で販売収入が