高松市にある国の特別名勝「栗林公園」で、あさって（21日）から秋のライトアップが始まるのを前に、昨夜（18日）、試験点灯が行われました 【写真を見る】国の特別名勝「栗林公園」で21日から秋のライトアップ赤く色づいたカエデが夜空に照らされる【香川】 赤く色づいたカエデが、夜空に美しく照らされます。栗林公園のこの時期の風物詩、「秋のライトアップ」です。 いちばんの見どころは、和船に乗り込んで進んだ先。園内