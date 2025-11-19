細田守監督最新作 『果てしなきスカーレット』の公開を記念し、11月の日本テレビ系では『果てしなきスカーレット』関連番組を2週連続放送！2週目は11月21日（金）よる7時放送の「沸騰ワード10」2時間SP。「沸騰ワード10」公式Xアカウント（@futtou_ntv）では、OAと連動し「リアルタイム視聴クイズキャンペーン」を実施します。キャンペーン期間中、放送を見なくてはわからないクイズに引用リポストで回答（回答方法は下記に掲載）