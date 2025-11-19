千葉ロッテマリーンズの大下誠一郎（28）が11月14日、自身のInstagramを更新し、現役引退を表明した。投稿では「今日で、現役引退します」と報告し、プロ野球で過ごした6年間への感謝を丁寧につづった。大下はオリックスから移籍し、ロッテでは明るいキャラクターと勝負強い打撃で親しまれた。 投稿写真には、黒のマリーンズユニホーム姿の大下が、同僚のネフタリ・ソト（36）と並んで指さしポӦ