[カラー新装版]マジック・ツリーハウス 恐竜の谷の大冒険この記事の画像を見る本を紹介する仕事柄、人より少し多く本を読んでいるのですが、わが子に読んでほしい本をあげるとしたらこんなワードが思い浮かびます。「夢中になれる」「学びがある」「長く楽しめる」。この3つがぴったりとハマるのが、「マジック・ツリーハウス」シリーズでした。この本は、仲良し兄妹のジャックとアニーが不思議なツリーハウスを見つけ