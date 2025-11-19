19日前引けの日経平均株価は4日ぶり反発。前日比374.51円（0.77％）高の4万9077.49円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1088、値下がりは472、変わらずは49と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を81.22円押し上げ。次いでファストリ が77.81円、フジクラ が18.89円、コナミＧ が13.20円、第一三共 が9.73円と続いた。 マイナ