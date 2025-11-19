19日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数719、値下がり銘柄数620と、値上がりが優勢だった。 個別ではナカノフドー建設、ＣＬホールディングス、アール・エス・シー、アサカ理研、ミクロン精密など13銘柄が年初来高値を更新。フィル・カンパニー、メタプラネット、アトラグループ、Ｊ－ＭＡＸ、メディシノバ・インクは値上がり率上位に買われた。 一方、福