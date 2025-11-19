MUCCが12月10日、ニューシングル「Never Evergreen」をリリースする。同シングル表題曲のミュージックビデオが公開となった。◆MUCC 画像メンバーのソロカットを中心に構成された映像は、木立や朝焼けの空が登場するインサートシーンなど、CDジャケットのアートワークとシンクロした仕上がりだ。なお、表題曲「Never Evergreen」CDリリースに先行して本日より配信がスタートした。■楽曲「Never Evergreen」先行配信2025年11月19日