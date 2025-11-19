元衆院議員の宮崎謙介氏（44）が19日、コメンテーターを務めるニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜後8・00）に出演。日本維新の会が掲げる「副首都」構想について私見を述べた。自民党と日本維新の会が今月11日、「副首都」実現に向けての初会合を国会内で開いたことを受け、宮崎氏は「副首都構想という考え方自体はいいと思う」と断ったが、「こと太平洋プレート、南海トラフを考えた時に、東京がやられた時