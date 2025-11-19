19日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ110738-5.4 41180 ２. 日経Ｄインバ 19995 7.16230 ３. 日経ベア２ 1537246.4 152.9 ４. 楽天Ｗブル 1200626.6 48810