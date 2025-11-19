この先、日本海側は周期的に天気が崩れるでしょう。ただ、三連休は全国的に晴れて、北海道でも寒さが和らぎそうです。北海道や東北の日本海側、北陸を中心に、この先、度々雪の降る日がありますので、早めに車の冬への備えを済ませておくようにしましょう。20日(木)〜26日(水)三連休は全国的に晴れる明日20日以降も日本海側では気圧の谷や寒気の影響で、周期的に天気が変化するでしょう。明日20日(木)は北海道を前線が通過するた