【モデルプレス＝2025/11/19】スターバックス コーヒー ジャパンでは、11月26日よりスターバックス ホリデー第2弾として「スモア チョコレート ラテ」と「スモア チョコレート フラペチーノ（R）」を発売する。【写真】スタバ、ティー特化型店舗のホリデー限定ビバレッジ◆「スタバ」ホリデービバレッジ2種が登場スモアは、焼いたマシュマロとチョコレートをビスケットなどで挟んで食べる、アメリカで多くの人に楽しまれるスイーツ