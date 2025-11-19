秋田県の鈴木健太知事が１９日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に生出演。県内で頻発しているクマ被害について、県へのクレームなどの実態を明かした。この日はクマ被害が頻発している自治体として、自衛隊出身の鈴木知事が出演した。鈴木知事はクマ被害が増えたと実感したのは「おととしですね」と言い、「それまでは大凶作だと年に数件、山菜採りなどではあったが、一昨年、７０人という人身被害が出て、そのと