歌手のKIINA.さんこと氷川きよしさんが、自身のインスタグラムを更新。北海道小樽市を日帰りで訪れたことを報告しました。【写真を見る】【氷川きよし】小樽硝子を求めて日帰り旅「北海道の人たちが大好き」コンサート再開への意欲も氷川さんは「小樽硝子が見たくて日帰りで小樽へいきました！笑久しぶりの北海道、またコンサートしたいな！北海道の人たちが大好き」と投稿。小樽運河や北一硝子など、小樽の名所を巡った様子