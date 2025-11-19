（資料写真）１９日午前０時半ごろ、相模原市南区の小田急小田原線相模大野−小田急相模原間の相模大野５号踏切（警報機、遮断機付き）で人身事故が発生した。小田急電鉄によると、上下線計４本が最大約１時間半遅れ、約１６００人に影響した。