６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の片寄涼太が１９日、東京・羽田空港直結のホテル「ヴィラフォンテーヌプレミア羽田空港」で行われたラグジュアリースパ施設「ＥＬＬＥＳＰＡ」の開業プレスイベントに出席した。フランス発のライフスタイルブランド「ＥＬＬＥ」の世界観を継承した日本初進出のラグジュアリースパ施設で、１２月１日に開業予定。ホテルにこだわりがあるという片寄は「こういう