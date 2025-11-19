関西に根付いた水炊き文化を盛り上げようと、Mizkan大阪支店は10月29日に外食店オーナーやマスコミを招いて発表会を催した。「水炊き」は昆布やかつおでだしをとり、素材の味を引き出して食べる、関西を代表する鍋料理。最初から味付けをする関東の「すき鍋」とは一線を画す。江戸時代に北前船によって大阪に北海道産昆布がもたらされ、また関西の軟水と相性が良かったこともあり、昆布を使う水炊き文化が継承された。いまで