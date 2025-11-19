英国のアンドルー・マウントバッテン・ウィンザー（元アンドルー王子）の元妻セーラ・ファーガソンの新作児童書『Flora And Fern: Kindness Along The Way』が、出版社の要請により販売中止となった。アマゾンには11月20日発売予定と掲載されていた。 【写真】セーラ元妃を演じた女優、元妃を痛烈批判→役のギャラを全額寄付 BBCによると、NielsenIQ Book Dataで「販売中止」となったこ