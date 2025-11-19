アラブ首長国連邦（UAE）を国賓訪問中の韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領がアブダビ大統領官邸で異色の伝統歓迎儀式を受けた。18日午前（現地時間）、首脳会談のために李大統領が乗った白のベンツ車がアブダビ大統領官邸に向かう途中、道路沿いに韓国とUAEの国旗が掲揚された。UAE側は21発の礼砲発射、空軍飛行団のエアショー、子ども歓迎団などで李大統領を迎えた。特に李大統領の車が登場すると、両側に並んで待っていた数